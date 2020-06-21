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’te 3 ev kül oldu

’te meydana gelen ev yangını başka 2 eve de sıçrayınca evler kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 11:18 Son Güncelleme: 21.6.2020 11:19 ABONE OL
Bilecik’te 3 ev kül oldu

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünden Gülsüm Karadere'ye ait evde çıkan yangın Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin'e ait 2 eve sıçradı. Yangına, İnhisar, Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar, Gölpazarı Belediyelerine ait itfaiyeleri ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçrarken, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahale etmesi üzerine alevler büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kül olurken, soğutma işlemi devam etmekte.



4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, Gülsüm Karadere'nin Eskişehir'den çocukları ile köyüne kiraz toplamaya geldiği, çocuklarının dönmesi üzerine köydeki evlerinde yalnız kaldığı öğrenildi. Yangının televizyonun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, yangında 4 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

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Bilecik’te 3 ev kül oldu
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