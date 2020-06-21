Bozayıların göçü uydu vericilerle izleniyor

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde yaşayan ve uydu vericileriyle izlenen bozayılar, yaz aylarında daha iyi beslenmek ve üremek için Artvin Şavşat , Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle'ye göç etmeye başladı.Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren bozayılar, her yıl haziran ile temmuzda üremek ve beslenmek amacıyla başka yerlere göç ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarının yaban hayatını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibinin Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Uydu vericisiyle ilk takip ettiğimiz bozayı 300 kilometreye yakın yol yürüdü Bu heyecan verici bir tespit" dedi.