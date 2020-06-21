Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Mezar taşı da olmadığı için kime ve kaç yılına ait olduğu da bilinmiyor. Bazı mahalle sahalle sakinleri, mezardaki kişinin, şimdilerde çocuk parkı olarak kullanılan alanda evi bulunan 'Hakkı Dayı' dedikleri bir kişinin yakını olabileceği tahmininde bulunuyorlar. Mahallelilerin çoğu mezarın yanından her geçişlerinde durup dua okumayı ihmal etmiyor.