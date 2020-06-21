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Burası ... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bu sokak hiç alışık olmadığımız bir özelliğe sahip. Kaldırımın ortasında, ağacın yanında mezar var... Yolu ilk kez buradan geçenler, manzara karşısında adeta şaşkına dönüyor. Üstelik bu mezarın kime ait olduğu, kaç yıl önce defnedildiği bilinmiyor. Gazetecilere konuşan mahalle sakinlerinden Muhammed Tüylüoğlu, buraya 55 yıl önce taşındığını, o dönem bölgede ev ve yol olmadığını, ilk olarak dikkatini mezarın çektiğini söyledi. Tüylüoğlu, konuşmasının devamında "O dönem 3 tane ev vardı, buradan su alırlardı. Mezarlık bu adanın sahibinin. Zamanında buralar sahipsizdi. Köylerdeki gibi mera şeklindeydi. Bu mezarı buraya gömdüler. Bizim çocukluğumuzda bize anlatılan bu" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 12:05 Son Güncelleme: 21.6.2020 12:15 ABONE OL
Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Kaptanpaşa Mahallesi'nde, ilk bakışta sıradan görünen bir sokak... Fakat sokak görenleri hayrete düşüren bir özellik barındırıyor. Sokak; kaldırım üzerindeki mezarıyla diğer sokaklardan ayrılıyor.

Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Mezar taşı da olmadığı için kime ve kaç yılına ait olduğu da bilinmiyor. Bazı mahalle sahalle sakinleri, mezardaki kişinin, şimdilerde çocuk parkı olarak kullanılan alanda evi bulunan 'Hakkı Dayı' dedikleri bir kişinin yakını olabileceği tahmininde bulunuyorlar. Mahallelilerin çoğu mezarın yanından her geçişlerinde durup dua okumayı ihmal etmiyor.

Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Mahalle sakinlerinden Muhammed Tüylüoğlu, 55 yıl önce geldiği mahallede ilk olarak dikkatini mezarın çektiğini ifade ederek "Ben buraya 1965 senesinde geldim, buradaydı. Buralarda ev ve yol yoktu.

Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Caminin girişinde su vardı. Burada 3 tane ev vardı. O 3 ev buradan su alırdı. Bu adanın sahibinin halası mıdır, yengesi midir, babası mıdır ama bu adanın sahibinin mezarlık" diye konuştu.

Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Mezarla ilgili, sadece kendilerine çocuklukta anlatılan kadarını bildiğini belirten Tüylüoğlu, "Zamanında buralar sahipsizdi. Köylerdeki gibi mera şeklindeydi.

Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Bu mezarı buraya gömdüler. Bizim çocukluğumuzda bize anlatılan bu. O gün bu mezarı buraya gömdüler. O gün bu gündür bu mezar burada" dedi.

Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!

Tüylüoğlu, yıllarca bakımsız olan mezara Beyoğlu Belediyesi'nin sahip çıktığını, bugünkü konumuna getirildiğini anlattı.

Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!
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Burası İstanbul... Kaldırımın ortasındaki mezarı görenler şaşkına dönüyor!
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