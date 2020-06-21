Cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu

Mersin'inErdemli ilçesinde, oturan Hasan Ersin'den, 3 gün önce evden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı. Termal kameralı droneların da kullanıldığı aramalarda Ersin'in kullandığı otomobilin en son Kösbucağı Mahallesi'nden geçtiği tespit edildi. Aramalarda, Ersin'in kullandığı otomobil, 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmış olarak görüldü. İp yardımıyla aracın yanına inen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ersin'in öldüğünü tespit etti. 5 saat süren çalışma ile Ersin'in cesedi uçurumdan çıkarıldı. AA