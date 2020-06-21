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'da 18 kişi mantardan zehirlendi

'da yedikleri mantardan zehirlenen 18 kişinin tedavisi sürerken, 3'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 04:31 ABONE OL
Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 18 kişi, tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Mecitözü ilçesinde 8, merkez ve merkeze bağlı iki köyde 10 kişi doğadan topladıkları mantarları yedi.

Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri şahıslar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 18 kişiyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 18 kişinin tedavisi sürerken, 3'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi
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