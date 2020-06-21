DASK için gerekli belgeler nelerdir? DASK çıkartırken gereken evraklar listesi ve işlem adımları

Deprem gibi doğal afetlerin yer aldığı bölgelerde zorunlu deprem sigortası yaptırılıyor. Ev, iş yeri, dükkan gibi konut sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türü olan DASK için gerekli belgeler merak ediliyor. Her yıl yenilenmesi gerekli sigorta için en yakın sigorta şirketine ya da banka şubesine giderek belgeleri teslim etmek yeterli oluyor. Yürürlükte yer alan kanuna göre, DASK sigortası yaptırmayanlar devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamayacak. Peki DASK için gerekli belgeler nelerdir? DASK çıkartırken gereken evraklar listesi

DASK NEDİR?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumudur. Zorunlu Deprem Sigortası anlamına gelen DASK ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılanır.

DASK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Zorunlu deprem sigortası DASK için gerekli belgeler tüm konut sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Doğal afet sonucunda konutta hasar olursa sigorta yetkilileri geliyor ve inceleme yapıyor. Ardından hasar tespite göre yardımcı oluyor. Yıllık olarak düzenlenen sigorta poliçelerinin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüzölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanıyor. DASK başvurusunda gerekli olan bilgiler; sigorta yaptıracak kişiye ait bilgiler, sigortalanacak binaya ilişkin bilgiler ve meskene ilişkin bilgilerdir.

İŞTE DASK İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ;

Sigortalının

Adı

Adresi

Telefonu

Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

Toplam Kat Sayısı

Hasar Durumu

Açık Adresi

Tapu Bilgileri

İnşa Yılı

Yapı Tarzı

Meskenin (Dairenin):

Brüt Yüzölçümü (m2)

Kullanım Şekli

DASK ÇIKARTIRKEN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Deprem sigortası, ev ve iş yerinizi depreme ve depreme bağlı oluşacak olan hasara karşı önlem alır. Deprem sigortası, sigorta şirketleri tarafından yapılır. DASK çıkarırken sigorta yaptıracak kişiye ait bilgiler, sigortalanacak binaya ilişkin bilgiler ve meskene ilişkin bilgiler önemli bir yer tutar. Zorunlu deprem sigortası anlamına gelen DASK hayati önem taşır. DASK için gerekli belgeler arasında sigorta yaptıracak kişiye ait bilgiler, sigortalanacak binaya ilişkin bilgiler ve meskene ilişkin bilgiler yer alır.

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