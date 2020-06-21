Efsanevi stat Türkgücü’ne tahsis edildi

Almanya'da Münih'in, 1972 Yaz Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapan ünlü stadyumu 15 yıl aranın ardından, 3. lige yükselmeye hazırlanan Münih Türkgücü ile yeniden profesyonel futbolla buluşmaya hazırlanıyor. Ara verilen Bavyera Bölgesel Ligi'nde dokuz puan farkla lider durumda bulunan Münih Türkgücü'nün federasyon kararı ile bir üst lige çıkarılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Bavyera Futbol Federasyonu (BFV), bu kararını bu ay Alman Futbol Federasyonu'na (DfB) bildirmek zorunda. Münih Belediyesi'nde sportif faaliyetlerden sorumlu Beatrix Zurek, "Görüşmeler kolay geçmedi, tarafları memnun edecek bir sonuca ulaştığımız için mutluyuz" dedi. Münih Olimpiyat Stadı'nı da kapsayan Olimpiyat Parkı'nın yöneticisi Marion Schöne ise, "Konserlerin olmadığı dönemde en fazla sekiz maçını burada oynayabilir. Ünlü çadır çatının altına hoş geldiniz!" dedi. Bayern Münih ve 1860 Münih takımlarına uzun yıllar ev sahipliği yapan ve örümcek ağından yapılmış bir çadırı andıran çatısı ile kendine özgü bir mimariye sahip olan Münih Olimpiyat Stadı, bu iki takımın Allianz Arena'ya taşınması ile birlikte, 2004- 2005 sezonunun ardından profesyonel futbola veda etmişti. Aralarında, Almanya'nın Hollanda'yı 2-1 mağlup ettiği 1974 Dünya Futbol Şampiyonası finali ve Hollanda'nın Sovyetler Birliği'ni 2-0 yendiği 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası finali gibi futbol tarihinin unutulmazları arasına giren pek çok maça ev sahipliği yapan Münih Olimpiyat Stadı'nda, geçtiğimiz yıllarda daha çok açıkhava konserleri düzenleniyordu.