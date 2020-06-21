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için nelerdir? Elektrik aboneliği için gereken evraklar listesi ve işlem adımları

için ikamet değiştiren birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Günümüzde elektrik aboneli işlemi hemen hemen tüm şehirlerimizde kolayca yapılabiliyor. Peki, elektrik aboneli için gereken belgeler nelerdir. İşte, yeni İkametinde elektrik aboneliği açtırmak isteyen vatandaşların alması gereken belgeler…

Giriş Tarihi: 21.6.2020 10:56 Son Güncelleme: 21.6.2020 10:56 ABONE OL
Elektrik aboneliği için gerekli belgeler nelerdir? Elektrik aboneliği için gereken evraklar listesi ve işlem adımları

İkamet değişiminde yapılması gerekenler listesinin başında elektrik aboneliği açtırmak yer alıyor. Bu nedenle de elektrik aboneli için gerekli belgeler birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, ikamet değişiminde yeni adresi için elektrik aboneliği nasıl açtırılır ve abonelik işlemi için gerekli belgeler nelerdir? İşte bu işlem için yanınızda bulundurmanız gereken belgeler.

ELEKTRİK ABONELİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin ısıtma ve soğutma amaçlı tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır.

Elektrik aboneliğinizi başlatmak için size en yakın olan şubeye gidebilirsiniz. Ya da (ckbogazici.com.tr) adresi üzerinden online işlemler ile başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun gerçekleşmesinin ardından ekipler evinize gelerek sizden gerekli evrakları ve imzanızı isteyecek. Abonelik sözleşmeniz yapıldıktan sonra elektriğiniz 24 saat içerisinde gelmiş olacaktır.

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Temel Bilgiler
  • Abone veya sayaç numarası
  • Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
  • DASK no. veya poliçe
  • Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine açık abonelik varsa)
  • Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)
  • Muharip/malul gazi veya şehit yakını belgesi ile ikametgah belgesi (gazi ve şehit yakınları için)
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Elektrik aboneliği için gerekli belgeler nelerdir? Elektrik aboneliği için gereken evraklar listesi ve işlem adımları
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