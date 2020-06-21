Enerji kimlik belgesi için gerekli belgeler nelerdir? Enerji kimlik belgesi çıkartırken gereken evraklar listesi ve işlem adımları

2020 yılında kullanılması zorunlu hale gelen EKB için binalarda alım, satım, kiralama gibi işlemlerde gerekli olacak. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi eşyalarda olduğu gibi binalar için de sınıflandırmalar olacak. A sınıfı en verimli kabul edilirken G sınıfı en düşük verim seviyesini ifade etmektedir. Buna göre; enerji kimlik belgesi için gerekli belgeler nelerdir? Enerji kimlik belgesi çıkartırken gereken evraklar listesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yapı ruhsatı

Isı yalıtım raporu

Mimari proje

Mekanik proje

Elektrik projesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Enerji kimlik belgesi alınabilmesi için başvuru yapılması şarttır. Başvurular için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketi olması gerekmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ KAÇ GÜNDE HAZIRLANIR?

Enerji kimlik belgesi gerekli şartlar tamamlanıp başvuru yapıldığı andan itibaren 22 saat içerisinde hazırlanıp kişilere ulaştırılır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HANGİ BİNALARDA ZORUNLU?

Enerji kimlik belgesi 10 yıl geçerlidir ve 10 yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Yalıtım özellikler, ısıtma ve soğutma, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması gibi bilgilere göre hazırlanır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ FİYATI

Standart bir fiyatı yoktur. Binanın metrekaresi üzerinden hesaplama yapılıp ücretlendirilir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMAZSA CEZASI VAR MIDIR?

1 Ocak 2020 tarihinin baz alınması ile alım, satım ve kiralama işlemleri Enerji kimlik belgesi yoksa yapılamayacaktır. Belgesi olmayan yeni yapılar ruhsat alamazlar.