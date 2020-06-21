Enerji kimlik belgesi için gerekli belgeler nelerdir? Enerji kimlik belgesi çıkartırken gereken evraklar listesi ve işlem adımları

2020 yılında kullanılması zorunlu hale gelen EKB için binalarda alım, satım, kiralama gibi işlemlerde gerekli olacak. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi eşyalarda olduğu gibi binalar için de sınıflandırmalar olacak. A sınıfı en verimli kabul edilirken G sınıfı en düşük verim seviyesini ifade etmektedir. Buna göre; enerji kimlik belgesi için gerekli belgeler nelerdir? Enerji kimlik belgesi çıkartırken gereken evraklar listesi
Enerji kimlik belgesi alınabilmesi için başvuru yapılması şarttır. Başvurular için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketi olması gerekmektedir.
Enerji kimlik belgesi gerekli şartlar tamamlanıp başvuru yapıldığı andan itibaren 22 saat içerisinde hazırlanıp kişilere ulaştırılır.
Enerji kimlik belgesi 10 yıl geçerlidir ve 10 yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Yalıtım özellikler, ısıtma ve soğutma, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması gibi bilgilere göre hazırlanır.
Standart bir fiyatı yoktur. Binanın metrekaresi üzerinden hesaplama yapılıp ücretlendirilir.
1 Ocak 2020 tarihinin baz alınması ile alım, satım ve kiralama işlemleri Enerji kimlik belgesi yoksa yapılamayacaktır. Belgesi olmayan yeni yapılar ruhsat alamazlar.