Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

'de insan yüzünü andıran örümceklerin sayısı gittikçe artıyor. İnsan yüzlü örümcekleri görmek ve fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar yengeç örümceği gördüklerinde hayrete düşüyor. Beyaz renkli ve insan yüzünü andıran örümceğin sosyal medyada paylaşılması ile ilgi gösteren çok sayıda kişinin fotoğraf çekmek ve incelemek üzere ziyarete gidiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 14:41 Son Güncelleme: 21.6.2020 14:51 ABONE OL
Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

'de son günlerde insan yüzünü andıran sayılarının gittikçe artması Edirnelileri şaşkına çevirirken, görenlerin gözlerine inanamadığı örümceği görmek ve fotoğraf çekmek için yoğun talep gösteren vatandaşlar 'yengeç örümceği' görünce hayrete düşüyor.

Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

'de güzellik uzmanı Sabiha Kilsedar, evinin balkonunda Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu. Beyaz renkli örümceğin insan yüzünü andıran görüntüsü olduğunu ve çok şaşırdığını ifade eden Kilsedar, örümceği bir cam kavanoza koyarak koruma altına aldı.

Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

ÖRÜMCEK İLE ARKADAŞ GİBİ OLDULAR

Örümceğin kendisine adeta bir arkadaş olduğunu söyleyen Kilsedar, iş yerine getirdiği örümceğin görüntülerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi gösteren çok sayıda kişinin fotoğraf çekmek ve incelemek üzere ziyarete geldiğini belirtti. Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Kilsedar, örümceğin daha iyi şartlar altında yaşamına devam etmesi için Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceğini ifade etti.

Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE TESLİM EDİYOR

'de geçen hafta market işletmecisi Ertuğrul Yüksel de sabah marketini açmaya geldiğinde kapı girişinde bulduğu insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etmişti.

Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

Yine, 'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın iki gün önce bulduğu ve veteriner hekime teslim ettiği insan yüzüne benzeyen ardından Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA