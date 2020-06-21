Görenler gözlerine inanamıyor! İnsan yüzlü örümceklerin sayısı giderek artıyor

ÖRÜMCEK İLE ARKADAŞ GİBİ OLDULAR

Örümceğin kendisine adeta bir arkadaş olduğunu söyleyen Kilsedar, iş yerine getirdiği örümceğin görüntülerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi gösteren çok sayıda kişinin fotoğraf çekmek ve incelemek üzere ziyarete geldiğini belirtti. Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Kilsedar, örümceğin daha iyi şartlar altında yaşamına devam etmesi için Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceğini ifade etti.