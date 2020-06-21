İstanbul Fatih’teki cinayetin failleri yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edinilen bilgiye göre. 14 Haziran 2020 günü saat 04.30 sıralarında İFatih ilçesi Koca Mustafa Pasa Mahallesi, Arap kuyusu Sokak üzerinde Barış D.(24) isimli şahsın, aralarında bulunan alacak- verecek meselesi sebebiyle Kadir Ö.(27), Murat Ö.(19), Hakan K.(22), Burak A.(19) ve Fideil A.(19) isimli şahıslar tarafından tabanca ile öldürülmesiyle ilgili harekete geçti.

Olay ile ilgili şüphelilerin Silivri ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Dergah Sokak üzerinde bulunan bir ikamette saklandıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine yapılan çalışmalarda Kadir Ö., Murat Ö. ve Hakan K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

CİNAYETTE KULLANDIKLARI SİLAHI ÇOCUĞA VERMİŞLER

Şahıslardan Kadir Ö.'nün yapılan sorgusunda olayda kullandıkları tabancayı saklaması için yaşı küçük E.A. isimli şahsa verdiğini beyan etti. Çalışmaların devamında yaşı küçük E.A. isimli şahıs ile Fideil A. ve Burak A. isimli şahıslar Yedikule Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan ikamette yakalandı.

Yaşı küçük E.A. isimli şahsın tabancaları Yedikule Mahallesi, Hacı Manav Sokak üzerinde bulunan bir binanın kömürlük kısmına sakladığını belirtmiş, yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 1 adet lazer aparat, 1 adet susturucu aparat ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar emniyetteki işlemler ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan yaşı küçük E.A. ile Fideil A. ve Burak A. hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanırken Kadir Ö., Murat Ö. ve Hakan K. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.