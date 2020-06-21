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İstanbullular 'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Bugün olması nedeniyle, güneşli havayı fırsat bilen aileler Belgrad ormanına akın etti. Piknik yapıp güzel zaman geçirmek isteyen İstanbullular, ormana giden yollarda metrelerce kuyruk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşların araç içinde sosyal mesafe kuralına uymadğı ve maske takmadığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 15:46 Son Güncelleme: 21.6.2020 15:58 ABONE OL
İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

'nde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana giden caddeler üzerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu, piknikçiler ormana ulaşmak için saatlerce trafikte bekledi. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

'nde piknik yapmak isteyenler yine Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin akını nedeniyle ormana giden caddeler üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Bir ambulans trafik nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi. Orman içinde boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü. Belgrad ormanının girişinde araçlardan bulunanların ateş ölçümü görevliler tarafından yapıldı. Görevliler ayrıca maske uyarısında bulundu.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

ARAÇ İÇLERİNDE SOSYAL MESAFESİZ, MASKESİZ YOLCULUK

Bazı araçların içinde çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Ormana gitmeye çalışan bazılarının ise yürümeyi tercih ettiği görüldü. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle saatlerce yolda bekledi.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Trafikte kalan bir aracın ön koltuğunda 3 kişi olduğu görüldü. Araçtakilerden sadece arka koltukta oturan bir kişinin yüzünde maske olması dikkat çekti.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Araç sürücüsü ise, "İki saattir yoldayız, perişan olduk. Pikniğe geldik" dedi. Ön sağ koltukta iki kişi oturan kadınlardan birisi ise "Maskemiz var, yeni çıkardık diyerek elindeki maskeyi gösterdi. Trafikte kalan Yakup Çarı ise, "Bir saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa çıkarım" dedi.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

YOLDA ARACI BOZULDU

Pikniğe gelen Demiralp Denk'in aracı hararet yapınca yolda kaldı. Denk, "Girişte biraz trafik vardı, dur kalk, dur kalk motor yoruldu. Yarım saat trafikte bekledik girişte, sonra girişe 10 metre kala arabayı buraya ittik dedi.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

HAMAKTA BABALAR GÜNÜ KEYFİ

Çocuğu ile birlikte hamak keyfi yapan Ahmet Yılmaz, "Aylar sonra, ilk defa pikniğe çıktık. Biz sabah 9 gibi geldik, girişler rahattıö dedi. Melik Çakır ise, kızıyla birlikte hamak keyfi yaparak, "Sabah erken geldik, rahat girdik içeriye. Aylar sonra ilk defa çıktık, daha önce çıkmadık hiç" diye konuştu.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Kızı Duygu ve ailesi ile pikniğe gelen Cihan Hamza ise, " pikniğine geldik. Ailecek yasak yok diye piknik yapalım dedik, yılın ilk pikniği bizim için. İnşallah virüs biran önce biter de daha da rahat ederiz. Çok kalabalık burası, biraz girişlerde trafik var ama içerisini beklediğimden daha kalabalık gördüm" dedi.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

BÜYÜKLER MASKELİ, ÇOCUKLAR MASKESİZ

Ormanın içinde ise boş masa kalmadı. Piknik alanında yanlarında getirdikleri sandalye ve örtülerle kendilerine yer hazırlayanlar olduğu görüldü.

İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Hamakta keyif yapanlar, top oynayanlar, çocuklarıyla vakit geçirenlerin büyük bir çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü. Ancak çocukların maske takmadığı görüldü. Piknikçilerin çoğu ise sosyal mesafe kuralına uymadı.

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İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti
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