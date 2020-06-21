İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Kızı Duygu ve ailesi ile pikniğe gelen Cihan Hamza ise, "Babalar Günü pikniğine geldik. Ailecek yasak yok diye piknik yapalım dedik, yılın ilk pikniği bizim için. İnşallah virüs biran önce biter de daha da rahat ederiz. Çok kalabalık burası, biraz girişlerde trafik var ama içerisini beklediğimden daha kalabalık gördüm" dedi.