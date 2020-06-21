İyileşen sayısı ümit veriyor

Sağlık Bakanlığı dün 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 927'ye ulaştığını, bin 312 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 158 bin 828 olduğunu açıkladı. Bin 248 kişiye Kovid- 19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 186 bin 493'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 781, entübe hasta sayısı 318 olarak bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" paylaşımını yaptı. ANKARA