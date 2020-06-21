Kavuşma sevinci

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştıra Hastanesi (SAÜEAH) sağlık çalışanı doktorlar, normalleşme sürecinin ardından Babalar Günü gibi özel bir günü onlarla geçirebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü "Tüm sağlık çalışanlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

SAÜEAH Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar "Savaşta nasıl askerler çocuklarını, eşlerini, anne babasını göremiyorsa bu dönemde de sağlık çalışanları ailelerinden uzak kaldı, bu fedakarlıkları gösterdi. İnşallah Babalar Günü'nde herkes çocuklarıyla aileleriyle buluşur ve güzel bir Babalar Günü kutlama fırsatı yakalar" dedi. SAÜEAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Kliniği sorumlusu Ali Fuat Erdem de bu dönemde özellikle çocuklarından ayrı kalanlar olduğunu kaydederek "Hayatını kaybedenler oldu, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Onların evlatlarının bize emanet olduklarını bilmelerini istiyorum" diye konuştu.





EVLATLARIMI 3 AY GÖRMEDİM

SAÜEAH İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selçuk Yaylacı, çocuğunu ve eşini Manisa'ya kayınpederinin yanına götürdüğünü anlattı. Yaylacı "Yaklaşık 3 ay onlardan ayrı kalmak zorunda kaldım. Ailemizden, çocuklarımızdan uzak kalmak gerçekten zor oldu" dedi. Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir de "Benim 7 ve 9 yaşında iki kızım var. Kızlarımdan bu süreçte uzak kaldım. Kızlarımı özlediğimde eve gidip pencerenin arkasından görüyordum" diye konuştu. Dr. Burak Kaya da, eşinin de doktor olduğunu ve aynı bölümde çalıştıklarını, mart ayında 8 aylık hamile olan eşinin, pik döneminde doğumunu gerçekleştirdiğini söyledi. Doğumdan sonra çocuğundan ayrı kaldığını anlatan Kaya, "Sadece maskeyle uzaktan seyrettim. O kendisi hatırlamayacak ama bizim için farklı bir tecrübe oldu. Şimdi yavaş yavaş kucağıma almaya başladım" ifadelerini kullandı. Kovid'i yenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydemir Yusuf ise "Hem çocuklar hem de bizim için çok zor bir süreçti. İnşallah bu Babalar Günü'nde onlara sarılıp, kucaklaşıp hasret gidereceğiz, çok mutlu olacağız" diye konuştu.