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Kız isteme töreninin ardından mahalle karantinaya alındı

'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine mahalle karantinaya alındı

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 04:22 Son Güncelleme: 22.6.2020 04:24 ABONE OL
Kız isteme töreninin ardından mahalle karantinaya alındı
Konya'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde bir evde kız isteme merasimi düzenlendi. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasimin ardından erkek tarafı Hatay'a döndü. Törenin düzenlendiği kız tarafında 5 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine aile tedavi altına alındı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle karantina alanı genişletildi. Gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kesecik mahallesi karantinaya alındı. Önlem alan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapadı.

Öte yandan Seydişehir'deki Alaylar Mahallesi'ndeki bir lojmanda oturanlarda da koronavirüs görülmesi üzerine apartman karantinaya alındı.
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Kız isteme töreninin ardından mahalle karantinaya alındı
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