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'de şüphelileri yakalandı

'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 23:27 ABONE OL
Kocaeli'de cinayet şüphelileri yakalandı

Alınan bilgiye göre, silahla ateş edilerek göğsünden ağır yaralanan L.B'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. tutuklandı, T.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kocaeli'de cinayet şüphelileri yakalandı
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