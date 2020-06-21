Korona fanı dostluk bakı

2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak kendi branşında mücadele eden ilk Türk kadın sporcu olan Büşra Ün, misafirperverliği ile örnek oldu. Milli paralimpik tenisçi Büşra Ün (24), İzmir'e gelen Faslı tenisçi arkadaşı Najwa Awane koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dönemeyince evinde misafir etmeye başladı. 3 aydır bir arada yaşayan sporcular, zamanlarını evde birlikte antrenman yaparak geçirdi. Birbirlerine alışan ikilinin ayrılıkları da güç oldu. Fas'ta uçuşların yeniden başlamasıyla Awane, önceki gün evine döndü. Awane'yi havaalanına kadar uğurlayan kişi ise kader birliği yaptığı Büşra Ün oldu.Duygularını SABAH'a anlatan Büşra Ün, "Najwa artık ailemizden biri oldu. Güzel vakit geçirdik. Pandemide birbirimize yol arkadaşlığı yaptık. Ülkemizde yürütülen başarılı virüs süreci sonrası yasağın kalkmasının ardından kortlarda antrenman yapmaya başlamıştık. Ancak ülkesi uçuşlar düzenleyince ayrılık vakti geldi. Onun arkasından el sallamak beni üzdü. Şimdi ülkesinde 10 gün karantinada kalacak. Antrenörüm Osman Yıldız da sağlıklı günlerde tekrar antrenmanlara gelmek isterse kapımızın kendisine her zaman açık olduğunu söyledi. Ben ve ailem de Najwa'yı her zaman bekleriz" dedi.Antrenmanlara yalnız devam edeceğini ifade eden Büşra Ün, "Kortlara dönmek güzel tabii ki ancak turnuvalara başlayabilmek ve eski performansı yakalayabilmek için yoğun bir antrenman dönemi geçirmek gerek. En önemlisi de sağlığımıza dikkat ederek turnuvalar oynamamız gerekecek. Riskli ülkelerde oynayamayacağız. Umarım tüm dünyada en kısa süre içinde salgın biter ve rahatlarız. Yeni sezona daha dinç gireceğimi umuyorum" diye konuştu. Büşra'ya ve ailesine minnettar olduğunu dile getiren Najwa Awane ise, "İkinci aileme veda etmek zor oldu. Hem kortta partner olduk hem de karantinada. 3 ay çabuk geçti ancak birbirimize bu kadar alıştığımızı fark etmedik. Ayrılırken bayağı zorlandık. Büşra ve ailesine beni misafir ettikleri için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşebilmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birlikte oynayacağımız turnuvada kupaya ulaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.