Koronalı üç Türk Sibirya’dan getirildi

RUSYA'DA Kovid-19'a yakalanan üç Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen iki ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İki ambulans uçak, Türk vatandaşları 41 yaşındaki Y.G. ve 48 yaşındaki Z.S. ile bir başka Türk hastayı aldı. Sibirya'daki Krasnoyarsk, Samara ve Blagoveshchensk havaalanlarına inen uçaklar üç hastayı alarak Türkiye'ye döndü. İlk uçak İzmir'e indi ve bir hasta Türkan Özilhan Bornova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İkinci hasta aynı uçakla İstanbul Sancaktepe'ye götürülürken, üçüncü hasta ise diğer uçakla Adana'ya götürüldü.