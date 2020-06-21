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'da kız istemeye gittiler korona kaptılar

'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tepecik beldesinde 6 binada yaşayan 9 kişide Kovid-19 vakalarının görüldüğünü söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 15:54 Son Güncelleme: 21.6.2020 16:21 ABONE OL
Kütahya'da kız istemeye gittiler korona kaptılar

Kovid-19'un kız isteme merasimi nedeniyle toplanan kişiler arasında yayıldığının değerlendirildiğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş. Bir süre sonra aileden bazı kişilerde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı.

Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık."

Kara, 14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.

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Kütahya'da kız istemeye gittiler korona kaptılar
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