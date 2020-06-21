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Öfke kurşunları futbolcuyu öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 21.6.2020 ABONE OL
Öfke kurşunları futbolcuyu öldürdü
İstanbul Sultanbeyli'de 5 Haziran'da aracıyla yolda giden olan Erhan B. (28), yolu kapatacak şekilde araçlarını park eden Burhan V. ve Hazar V. ile tartıştı. Darp edilen Erhan B. olay yerinden ayrıldı ve pompalı tüfekle geri döndü. "Bana küfür edenler kimdi. Beni dövenler nerede" diye bağıran Erhan B. kalabalığa doğru ateş açtı. Olayda amatör ligde mücadele eden Kuşçu Futbol Kulübü futbolcusu SAvaş Sedef (21) Sedef öldü. Doğukan Y., Ömer Y. ve Tuncay V. yaralandı. Erhan B. ise kaçtı. Cinayet ekipleri kamera incelemesiyle şüphelileri tespit etti. Erhan B.'yi ve korna çalma yüzünden kavga ettikleri Burhan V. (35) ve Hazar V.'yi (36) gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Erhan B. tutuklandı. Burhan V. ve Hazar V. ise serbest bırakıldı.
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Öfke kurşunları futbolcuyu öldürdü
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