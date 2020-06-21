Oje lekesi nasıl çıkar? Halı, koltuk ve kıyafetten oje lekesi nasıl çıkar?

Renk renk çeşit çeşit markalara sahip olan ojeleri sürmek oldukça zaman alan, zahmetli bir iştir. 20. Yüzyılın başlarında üretilen ojeler dünya çapında kadınlar tarafından ilgi odağı olan bir kozmetik ürünüdür. Kadınların gündelik hayatının bir parçası haline gelen çeşit çeşit ojeleri sürerken bir anda üstümüze, halıya vb. yerlere sürüldüğü zaman lekesini çıkarmak oldukça zordur. Oje lekesi asetonsuz nasıl çıkar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

OJE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Oje sürmek zahmetli bir iş olduğu gibi birde döküldüğü zaman lekesini çıkarmak daha zahmetli bir hal almaktadır. Dökülen ojeyi çıkarmak için evimizde hem yemeklere lezzet vermesi için hem de temizlik için kullanmış olduğumuz sirke ile oje lekesini çıkartabilirsiniz. Evimizde bulunan sirkeyi ojenin dökülmüş olan o bölgeye mesela örnek verecek olursak bu halı olur, koltuk olur, üzerinizdeki bir kıyafet olur. Yapmanız gereken bir pamuğun ya da bir bezin üzerine birazcık sirke dökerek hafif tampon uygulayınız. Daha sonra 1-2 saat kadar lekenin üzerinde bekletiniz.

Küf lekesi nasıl çıkar? Halı, kumaş ve koltuktaki küf lekesi nasıl çıkar?

HALIDA OJE LEKESİ

Oje sürerken halınızın üzerine yanlışlıkla döküldüğü zaman nasıl oje lekesini çıkarabileceğinizi düşünüyorsanız yapmanız gereken oje dökülen lekenin üzerine aseton dökünüz. Daha sonra bir dakika kadar beklettikten sonra bir kâğıt havluyla iyice ovarak lekeyi çıkarın. Ardından plastik bir silgi yardımı ile oje dökülen lekenin olduğu yeri siliniz. Bu şekilde yaptığınız takdirde halınızdan oje lekesinin gittiğini göreceksiniz.

KOLTUKTA OJE LEKESİ

Koltuk üzerinde oje sürerken yanlışlıkla ojeyi damlatıp ne yapacağınız bilmiyor iseniz endişe etmeyiniz. Kolay bir şekilde koltuk üzerine dökülen oje lekesini çıkarabilirsiniz. Dökülen ojeyi çıkarmak için yapmanız gereken her evde bulunan sirkeyi oje dökülen bölgeye bir pamuk yardımı ile ya da bir bezin üzerine sirke dökerek hafif bir şekilde tampon uygulayın. Daha sonra 1-2 saat kadar oje lekesinin üzerinde bekletiniz.

Kahve lekesi nasıl çıkar? Bekleyen kahve lekesini halıdan çıkarma yolları

KIYAFETTE OJE LEKESİ

Bakım ve kozmetik ürünlerinden birisi olan kadın bakım ürünü oje el ve ayak tırnaklarına sürülen bir kozmetik ürünü olmaktadır. Sürmesi ve kuruması zaman alan ojeyi yanlışlıkla sürerken kıyafete döküldüğü zaman lekesini çıkarmak bir o kadar zor olmaktadır. Oje dökülen kıyafetinizde lekeyi çıkarmak için yapmanız gereken ilk olarak, beyaz renkli temiz bir beze veya pamuğa bir miktar aseton veya oje çıkarıcı dökünüz. Daha sonra kullanacağınız bu bezin renkli olması, aseton veya oje çıkarıcı ile temas ettiği takdirde bezin renginin giysinize geçmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple beyaz renkli olanını tercih ediniz. Kıyafetinize zarar vermeyecek şekilde ovalayınız.

OJE LEKESİ ASETONSUZ NASIL ÇIKAR?

Tırnaklarınıza oje sürdüğünüz zaman etrafa sürülmesi sonucu meydana gelen oje lekesi kadınların moralini bozmaktadır. Yanınızda aseton olmadığı zaman oje lekesinin nasıl çıkarılacağını araştıran kadınlar için; Bir kabın ya da bir kâse veya tabağın içine bolca kolonya dökünüz. Daha sonra bir bezi kolonya dolu kaba batırıp oje lekesinin olduğu yere iyice ovalayarak siliniz.

Halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Koltuk kumaşında kurumuş çay lekesi nasıl ve ne ile geçer?