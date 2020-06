‘Pamuk’ ismi verilen lama köyün maskotu oldu

Kastamonu'daki bir at çiftliğinde yaşayan "Pamuk" isimli lama, ziyaretçiler ve köy sakinlerinin ilgi odağı oldu. Ana vatanı Güney Amerika olan lama "Pamuk", Daday ilçesi Boyalılar köyündeki at çiftliğinde yaşıyor. Yoldan geçenler, çiftliğe gelenler ve köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği lama, bölgede özgürce dolaşıyor. At çiftliğinin sahibi Mehmet Kılıç, "Kısıtlama yapmıyoruz. Daday ilçesi buraya çok yakın. Bazen ilçeye doğru gidiyor. Artık herkes tanıdığı için uzaklaştığı zaman haber veriyorlar. Akşam olduğunda kendisi geliyor. Bir nevi köyümüz ve ilçemizin maskotu" derken Köyde yaşayan çocuklardan Selahattin Kerem Gökmen ise "Oyun oynarken o da bazen yanımıza geliyor." diye konuştu.