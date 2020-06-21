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Şehit oğlu Miraç, LGS sınavına babasının adını taşıyan zırhlı araçla götürüldü

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Yaşar Yavaş’ın oğlu Miraç Yavaş, annesine “Babam yaşasaydı onunla birlikte sınava giderdim” dedi. Bunu öğrenen Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi personeli harekete geçti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla babasının adını taşıyan zırhlı araçla özel hareket polisleri Miraç’ı sınav merkezine götürdü

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 16:21 Son Güncelleme: 21.6.2020 16:30 ABONE OL
Şehit oğlu Miraç, LGS sınavına babasının adını taşıyan zırhlı araçla götürüldü

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Özel Harekât Polisi Yaşar Yavaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ANKARA ÖZEL HAREKÂT ŞUBESİ HAREKETE GEÇTİ

Şehit olan özel harekât polisi Yaşar Yavaş'ın oğlu Miraç Yavaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeden önce "Babam olsaydı onunla giderdim" deyince bu isteğini öğrenen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi personeli harekete geçti.

ŞEHİDİN ADI ZIRHLI ARACA VERİLDİ, OĞLU SINAVA O ARAÇLA GİTTİ

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, LGS sınavı için Miraç Yavaş'ın evine gidilip LGS sınavına götürülmesi talimatı verdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er tarafından görevlendirilen özel harekât polisleri Miraç'a sürpriz yaptı. Babası Yaşar Yavaş'ın adının yazılı olduğu zırhlı araçla sınav merkezine götürülen Miraç duygu dolu anlar yaşadı.

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Şehit oğlu Miraç, LGS sınavına babasının adını taşıyan zırhlı araçla götürüldü
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