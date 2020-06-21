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sularının baztığı D-100 Karayolu’nda kilometrelerce kuyruk oluştu

’nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli nedeni ile sularının bastığı ’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Yağışın durması ve ekiplerin çalışması ile yolun 3 şeridi de trafiğe yola açıldı. Trafik yolun tamamen açılması ile trafik normale döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 23:00 ABONE OL
Sel sularının baztığı D-100 Karayolu’nda kilometrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli'nin Dilovası'nı akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış nedeni ile D100 Karayolu'nu sel sularını bastı. D100 Karayou Dilovası Köprülü Kavşağı'nda İstanbul istikameti sel suları altında kaldı.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yolun trafiğe kapanmasını önlendi. Tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yağışın durması ve ekiplerin çalışması ile yolun 3 şeridi de trafiğe yola açıldı. Trafik yolun tamamen açılması ile trafik normale döndü.

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Sel sularının baztığı D-100 Karayolu’nda kilometrelerce kuyruk oluştu
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