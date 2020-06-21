Son Dakika Haber: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Yeni tip corona virüsü son dakika haberleri yakından takip edilirken 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılmasına karar verildiğini, 65 yaş üstü yaşlıların ise belirli saatlerde dışarı çıkabileceklerini söylemişti. Öte yandan riski grubunda bulunan yaşlılar haftanın her günü belirli saatler arasında dışarı çıkabiliyorken şehirler arası seyahat yasağının devam edip etmediğini merak ediyor. Bu bağlamda; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı, kalktı mı? İşte son dakika haberinin detayları…
Pandemi sürecinde alınan tedbirler araında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran tarihi itibarıyla kaldırılmıştı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara dair son dakika açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." İfadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:
"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir."
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.
Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.
Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesinden ardından seyahat konusu da gündeme geldi.
Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.
E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.
Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.