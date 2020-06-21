Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Son dakika haberleri... Ülkemize corona virüsü güncel verileri ve günlük tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 21 Haziran Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLEN VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 21 HAZİRAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran 2020 Pazar gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurduğunda haberimizin içerisinden bulabileceksiniz…

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.