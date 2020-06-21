Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Son dakika haberleri... Ülkemize corona virüsü güncel verileri ve günlük tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 21 Haziran Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran 2020 Pazar gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurduğunda haberimizin içerisinden bulabileceksiniz…
Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.
Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:
Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM - 18 HAZİRAN
Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.
17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.
Gün gün veriler şu şekilde...