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Corona virüs salgını üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam yaptığı açıklamaları ile corona virüs vaka sayısı, ölü sayısı, günlük tablo ve son durum verilerini paylaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 20 Haziran verilerini paylaştı. Corona virüs 10 Haziran tablosuna göre, vaka sayısı bin 248 iken vefat sayısı 22 oldu. Öte yandan test sayısı 41 bin 112 iken iyileşen hasta sayısı ise bin 312 olarak kayıtlara geçti. Peki; 21 Haziran Türkiye'de ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Giriş Tarihi: 21.6.2020 18:37 ABONE OL
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

haberleri... Ülkemize güncel verileri ve günlük tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 21 Haziran 'de son durum ve corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLEN VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 21 HAZİRAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran 2020 Pazar gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurduğunda haberimizin içerisinden bulabileceksiniz…

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 20 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN

ve , son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM - 18 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.

Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.

Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.

Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Gün gün veriler şu şekilde...

Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
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Son Dakika: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
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