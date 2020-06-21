Taksiciye tacize dava

Taksici H.S, İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 6 Aralık saat 01.00'de aracına Fas uyruklu Mariya Jackhal'ı (26) aldı. Jackhal önce Bağcılar Devlet Hastanesi'nde gitmek istedi. Daha sonra kararını değiştirerek şoförden kendisini özel bir hastaneye götürmesini söyledi. O sırada takside sigara içmeye başlayan Jackhal aniden elindeki sigarayı H.S.'ye uzatarak içmesini teklif etti. H.S. şaşkınlık içinde bu talebi redderken kadın turist bu kez şoförün yanağından makas aldı. Müşterisinin hareketlerinden rahatsız olan şoför bir polis otosunun önünde durarak şikayette bulundu. Jackhal polise şoförün kendisine cinsel tacizde bulundu. Bu ifade karşısında şoka giren şoför hem taksi ücretini ödemeyen hem kendisine sarkıntılıkta bulunan müşterisiyle arasında yaşananların araç içi kamerası görüntülerinden incelenmesini istedi. Kamera görüntüleri kadın turistin şoförü taciz ettiğini açıkça ortaya koydu. Taksicinin şikayeti üzerine Jakhlal hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve iftira" suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.