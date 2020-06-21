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Tapu için gerekli belgeler nelerdir? Tapu alım satım işlemlerinde gereken evraklar listesi

Tapu devir işlemi yapması gereken vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunan “Tapu için gerekli belgeler” yetkili kurumlar tarafınca bildiriliyor. Ev, arsa, arazi, ticari yapı gibi gayrimenkullerin devrini gerçekleştirmek için öncelikli olarak kadastro müdürlüklerine şahsen müracaat yapılabileceği gibi internet üzerinden randevu alınarak da yapılabilmektedir. Peki, Tapu için gerekli belgeler nelerdir? İşte

Giriş Tarihi: 21.6.2020 11:00 Son Güncelleme: 21.6.2020 11:00 ABONE OL
Tapu için gerekli belgeler nelerdir? Tapu alım satım işlemlerinde gereken evraklar listesi

Ev, arsa, arazi, ticari yapı gibi birçok gayrimenkullerin satışı daha doğrusu devir işlemlerinde kişilerin bazı belgeleri temin ederek yetkili kuruma müracaat etmesi gerekmektedir. Bu devrin yapılması için ise yapılması gereken üç aşama bulunur. Yetkili kuruma başvurmadan önce devir için randevu almak büyük önem taşıdığı gibi kuruma bizzat işlem yapmaya gittiğiniz gün tüm belgelerin eksiksiz olması gerekir. Peki, Tapu için gerekli belgeler nelerdir? İşte İşte Tapu işlemlerinde gereken evraklar listesi…

TAPU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Tapu devri işlemleri için üç aşama bulunmaktadır. Bunlar; Tapuya gitmeden önce yapılan işlemler, Tapu evrakları ile tapuda yapılan işlemler, Tapu aldıktan sonra yapılan işlemlerdir.

Tapuya gitmeden önce yapılması gereken ilk işlem randevu almaktır. Randevu almak için Tapu Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden randevu alma seçeneği ve gerekli kimlik bilgilerini doldurarak randevu alınabilir.

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Belirlenen randevu günü ve saatinden önce gerekli belgelerin teminini yapmak büyük önem taşır. Bu belgeler ise sırasıyla şöyle;

  • 1 adet renkli resim (son iki ay içinde çekilmiş ve yüzünüzün net göründüğü)
  • T.C kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) aslı ve fotokopisi
  • Tapu belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
  • İkâmetgah adresi ve telefon bilgisi
  • Bir yılı doldurmamış deprem sigortası poliçesinin fotokopisi (D.A.S.K) (Doğal Afet Sigortası)
  • Emlak vergi dairesinden alınmış temiz kağıdı
  • Satıcı tapuya şahsen müracaat etmeyecek ise müracaat eden kişi için bir vekaletname gereklidir.

Ancak gayrimenkul alım ve satımlarında taraflardan bir kişinin tüzel kişi olması durumunda bu belgeler değişiklik gösterebilir. Eğer durum böyleyse;

Vergi levhasının aslı ve bir adet örneği

Şirket yetkilisinin imza sirküleri

Belediyeden alınan harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı

Şirket adına satış vekaletname ile gerçekleşecekse vekaletnamenin aslı getirilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş olan ve taşınmaz mala ilişkin satış sırasında yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça bulunduğu yetki belgesi getirilmelidir.

Bağlı bulunulan sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınan yetki belgesinin kesinlikle işlemin yapıldığı yılın tarihini taşıması gerekir.

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