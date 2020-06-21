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Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Akıllara durgunluk veren olay 'da yaşandı. Dağıtım için bir apartmana girmek isteyen Onur Kızıl isimli postacı, 19 yaşındaki Sezai Ç.'den bahçedeki köpeği tutmasını istedi ve daha sonra bu konuda ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezai Ç., postacının kulağını ısırarak kopardı. Yaralı adam ambulansla 'daki hastaneye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 11:17 Son Güncelleme: 21.6.2020 11:43 ABONE OL
Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti.

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı.

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından 'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı.

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

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Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
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