250 kişi gece gündüz her yerde arıyor!

Aramalara havadan da insanlı keşif uçağı (UKİ) destek sağlıyor. Kendi güvenliklerini de elden bırakmayan arama kurtarma ekipleri talihsiz kızın bulunması için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu gece de çalışmalarını sürdürecek.