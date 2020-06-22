Adalet bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Adalet mezunları nerelerde çalışır?

Herhangi bir liseden mezun olan öğrenciler TYT puan türünden yeterli bir puanı alarak adalet bölümüne yerleşebilirler. Üniversitenin Sosyal Bilimler, Adalet Yüksekokulunda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanında ilgi duyması ve Türkçe derslerinde başarılı, titiz ve dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu alandaki başarılı olmasını sağlayacaktır.

Adalet bölümünün amacı hâkim ve savcılara yardımcı olan kişileri yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Hayallerine ulaşmak için ter döken öğrenciler mezun olduktan sonra nerelerde çalışabileceklerini merak etmektedirler. Adalet bölümü mezunları ne iş yapar? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Adalet bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? İşte tüm detaylar…

ADALET BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Üniversitelerin Adalet bölümünde 2 yıllık okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra iş arayışına geçmektedirler. Nerelerde, ne olarak meslek sahibi olabileceklerini merak etmektedirler. Adalet bölümü mezunu olan öğrenciler, hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca mezunlar mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra memurluğu veya yardımcılığı gibi iş imkanlarına sahip olabilmektedir. İşlerinde oldukça başarılı olanlar ise infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen çeşitli görevlere sahip olabilirler. İsterlerse Dikey Geçiş Sınavına yani DGS sınavına girerek yüksek bir puan alarak Üniversitelerin Hukuk bölümünde okuyabilme imkânı olmaktadırlar. Bu şekilde avukat, savcı ve hâkim gibi mesleklere de sahip olabilirler.

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ADALET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İŞ İMKANI

Liseden mezun olan üniversite adayları TYT puan türünden yüksek bir puan aldıktan sonra 2 yıllık adalet bölümü okumaya hak kazanırlar. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden olan Adalet bölümü mezunları iş olanakları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Adalet bölümü mezunları iş olanakları şu şekildedir;

Bu bölümden mezun olanlar, hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak adliyede çalışabilirler.

Mezunlar icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanabilmektedirler.

Mahkemelerde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışabilme iş imkanına sahip olurlar.

Mübaşirlik yapabilirler.

Zabıt Katipliği olarak görev yerini alabilirler.

İcra Müdür Yardımcısı olabilme görevlerinde bulunabilirler.

Avukatlık veya hukuk bürolarında çalışma imkânı bulurlar. Ayrıca işlerinde yükselme kat eden kişiler infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilme şansına sahip olurlar.

ADALET BÖLÜMÜ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Herkesin bir meslek hayali vardır. İstedikleri mesleğe sahip olabilmek için sınavlarda ter döken adaylar üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuma şansına sahip olabilirler. Mezun olduktan sonra iş arayışına geçerler. Adalet programını bitirenlere "Adalet Meslek Elemanı" unvanına sahip olurlar. Bu unvana sahip olanlar, mahkemelerde, adliyelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, avukatlık bürolarında gibi yerlerde çalışabilme imkanına sahip olurlar. Ayrıca birde vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi gibi ve yargıçların aldıkları karar doğrultusunda uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütebilme imkânı bulabilirler.

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ADALET BÖLÜMÜ MEZUNLARI MAAŞLARI

Üniversitenin Temel Yeterlilik Testi sınavından yani TYT alanında yüksek bir puan elde edebilen öğrenci adayları istedikleri 2 yıllık bir bölüme girebilme imkânı bulurlar. Adalet bölümü isteyen kişiler bu bölümden mezun olduktan sonra ne kadar bir ücret alabileceklerini merak etmektedirler. Adalet bölümü mezunlarının çalışabildiği alanlar oldukça geniştir. Bu sebeple atanılan her görev için farklı maaşlar alınabilmektedir. Buna örnek verecek olursak; Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan kişiler 4 bin lira ve üzeri bir maaş alabilirler. Adalet meslek elemanının maaşı ise genellikle 3500 lira gibi bir ücret olabilmektedirler.