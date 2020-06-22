Akıma kapılarak ölen kız çocuğunun son sözü yürek yaktı

Kızının 11 yaşında akıma kapıldığını hastanede 12 yaşına girdiğini anımsatan Ünal şöyle devam etti: "Ben kızımı kaybetmiş gibi hissetmiyorum sabahları kalkıyorum ve fotoğrafına günaydın diyorum, yatarken de iyi geceler diyorum. Her gün buraya gelip çiçeklerini suluyorum yani hep yanımda gibi hissediyorum." Dilara Ünal çok başarılı bir öğrenci olduğu için öğretmenlerinin onun karnesini de hazırlayıp annesine verdiği öğrenildi.