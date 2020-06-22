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Arkadaşı tarafından vurulan öldü

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Arkadaşı tarafından vurulan DJ öldü
Kocaeli'de, DJ'lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. İddiaya göre Levent Bat'ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat'ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Hastaneye kaldırılan Bat hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı. Bat'ın arkadaşı İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını iddia etti.
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Arkadaşı tarafından vurulan DJ öldü
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