‘Ateş Çemberi’ nefes kesti

Bilim dünyasının beklediği, olağanüstü görüntülere sahne olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması dün gerçekleşti. Tutulma Türkiye'den de gözlemlendi. Güneş tutulmaları Dünya'dan bakıldığında, Ay'ın Güneş'i kapatması ile gerçekleşiyor. "Ateş Çemberi" Güneş tutulması da bu olaylardan biri. Ama buradaki fark, tutulmanın Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesindeyken gerçekleşmesi. Bu nedenle Güneş tam olarak kapanmıyor ve karşımıza dairesel bir Güneş çemberi çıkıyor. Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlenen tutulma, Güney ve Doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak takip edildi. En net Hakkâri'den izlenen tutulma, sabah İstanbul semalarında da güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 07.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken, 1.5 saat sürdü.