Kıyafetlerimizi kolayca kombinlemek için beyaz spor ayakkabıları kurtarıcımız oluyor. Yaz aylarında elbise ve kotların altına rahatlıkla giyebildiğimiz beyaz spor ayakkabıları kolayca kirleniyor. Ayakkabı temizlemek ve kirden arındırmak ne kadar zor görünse de aslında pratik çözüm yöntemleri bulunuyor. Peki Beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? Beyaz spor ayakkabı temizliği ve yıkaması nasıl yapılır?

BEYAZ SPOR AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?

Günlük hayatta rahat olduğu için tercih edilen beyaz spor ayakkabıların kirlenmesi üzücü olabiliyor. Hem şık hem rahat ayakkabıların kirlenmesini önleyebilirsiniz. Evde yapabileceğiz birkaç yöntemle beyaz ayakkabı nasıl temizlenir sorunuz yanıt bulmuş oluyor.

İşte, beyaz ayakkabının temizlenmesi için gerekli malzemeler

Karbonat

Diş macunu

Beyaz sirke

Beyaz sabun

Aseton

Sıvı sabun ve limon

BEYAZ SPOR AYAKKABI TEMİZLİĞİ VE YIKAMASI NASIL YAPILIR?

Yaz aylarında sıkça tercih edilen beyaz spor ayakkabıların temizliği ve yıkaması oldukça zor görünür. Yağmurda, çamurda veya yolda yürürken kirlenen ayakkabıları temizlemek için birçok yöntem bulunur. Spor ayakkabıyı temizlemede kullanılan yöntemlerin başında sabun ve eski bir diş fırçası geliyor. Öte yandan beyaz gibi açık renklerde bulunan spor ayakkabılarını temizlemek için aseton, benzin veya alkolden yardım alabilirsiniz.

BEYAZ SPOR AYAKKABI YIKANIR MI, NASIL YIKANIR?

Beyaz spor ayakkabı çamaşır makinesinde yıkanabilir. Çamaşır makinesini ve ayakkabıyı zedelemeyecek bir kutuda makinede yıkanabilir. Makinede sportif bir program ayarlayabilir, bu program spor yaparken giyilen aksesuar ve giysilerin yapımında kullanılan teknik materyaller için özellikle uyumlu kullanabilirsiniz. Eğer çamaşır makinende bu program yoksa, sentetik kumaşlar için olan programı ayarlayabilirsiniz. Yıkama işlemi bitince gölgede kurutabilirsiniz.

BEYAZ SPOR AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?

Havalar ısınınca giymekten vazgeçemediğimiz beyaz spor ayakkabıları her yaz çok moda oluyor. Gerek sahilde gerekse yürüyüşte sıklıkla kullandığımız beyaz spor ayakkabıları kirlenince kötü bir görüntü oluşabiliyor. Anca evde yapabileceğiniz pratik yöntemlerle beyaz spor ayakkabınızı tertemiz yapabilirsiniz.

İŞTE BEYAZ SPOR AYAKKABI TEMİZLEMEK İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER;

DİŞ MACUNU

Ayakkabıda kir, toz ve yağ gibi lekeler bulunuyorsa eski bir diş fırçasına macun sürerek ayakkabının kirli bölgesine uygulayınız. Ardından ayakkabıyı yıkayıp bekletiniz. Elinizdeki en yumuşak şampuandan biraz dökün sonra sıcak su yardımıyla iyice lekeyi ovun.

KARBONAT

Spor ayakkabınızı makine yıkamasından sonra iyice temizlenip temizlenmediğini kontrol edin. Ardından Daha sonra karbonat, sabun ve suyu bir kapta karıştırın. Bir diş fırçası ile ayakkabınızı çok bastırmadan, hafif bir şekilde temizleyin ve sonra da yıkayın.

ASETON

Günlük hayatta kullandığınız ayakkabınızın lastik kısmındaki kiri, aseton yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz.

SİRKE

Ayakkabı temizlerken sirke kullanabilirsiniz. Yalnız sirkenin beyaz olmasına dikkat edilmelidir. Ayakkabınızın tabana yakın olan kenar kısımlarını birkaç damla sirke ile silerek temizlik işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

BEYAZ SPOR AYAKKABI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Beyaz spor ayakkabı temizliği ilk olarak bağcıkları çıkarılmalıdır. Hafif kir varsa sıvı sabun ve bez yardımıyla temizlik yapabilirsiniz. Yağ ve boya gibi inatçı lekeler varsa makineye atabilirsiniz. Lekeler gittikten sonra kalan yerleri ıslak bir havluyla silin ve ayakkabınızı açık havada kurumaya bırakın.

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