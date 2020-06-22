Boya lekesi nasıl çıkar? Kıyafetten ve fayanstan boya lekesi nasıl ve ne ile çıkar?

Evimizin duvarlarına boya yarken, hobimiz olan resim yaparken vs. gibi alanda yardımcımız olan boyalar ne kadar güzel bir görüntü elde etmesine neden olsa da bir yere döküldüğü veya sıçradığı zaman oldukça can sıkıcı bir hal almaktadır. Boya lekesinden nasıl kurtulacaklarını bilmek isteyen vatandaşlar çeşitli yollar denemektedir. Duvar, parke ve akrilik boyası lekesi nasıl çıkar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Yağlı boya lekesi nasıl çıkar? İşte detaylar.

BOYA LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Sıvı formdaki yüzeylere uygulanan boyalar genellikle ince kaplamalardır. Günlük hayatımızın hemen hemen her yerinde görmüş olduğumuz çeşit çeşit renklerde bulunan boyalar bizlere büyük bir yardımcı olmaktadır. Ne kadar güzel görünse de üzerimize bir yere sürüldüğü zaman lekesini çıkarmak oldukça zaman alan bir durum olmaktadır. Boya lekesini çıkarmak artık çok kolaydır. Boya lekesinin çıkması için şunları yapmak yeterli olacaktır;

•Boya lekesini çıkarmak için yapmanız gereken sadece lekeli tarafı temiz bir bez üzerine yatırınız. Daha sonra lekeli olan kısmın ters tarafına ılık bir su ve az miktarda sıvı deterjan uygulayınız. Daha sonra Boya lekesi ıslak ise, lekeyi fazla bastırmadan hafifçe ovalayınız. Bu şekilde yaptığınız takdirde lekenin gittiğini göreceksiniz.

•Diğer bir yöntem ise bir bardakta eşit ölçüde su ve bulaşık deterjanını karıştırınız. Daha sonra karışımla, lekenin damladığı kumaşı tersinden ıslatınız. Bu şekilde leke daha kolay çıkacaktır. Daha sonra bir fırça ile lekeyi yavaşça ovarak iyice temizleyebilirsiniz.

Kurumuş kan lekesi nasıl çıkar? Koltuktan, yataktan, halıdan kan lekesi nasıl ve ne ile çıkar?

KIYAFETTE BOYA LEKESİ

Kıyafetlerinize yanlışlıkla boya lekesi sürülmüş ise ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa yapmanız gereken sadece öncelikle boya olan kıyafetinizi kullanmadığınız eski bir örtünün üzerine yerleştiriniz. Daha sonra terebentin ile kuru boya lekesinin bulunduğu alanı nemlendirip boyayı yumuşatınız. Daha sonra ise birkaç dakika geçtikten sonra bir palet veya bir bıçak yardımı ile, giysinin boyasını dikkatlice kazınız.

FAYANSTA BOYA LEKESİ

Evinizi boyarken yanlışlıkla fayansa boya sürmüş iseniz daha kolay bir şekilde çıkması için bazı yöntemler uygulayınız. Bu yöntemler genellikle; Bir kovanın içine biraz su ve bir miktar deterjan ve sirke ilave edip karıştırın. Daha sonra duvardaki boya lekesini bir bıçak yardımıyla kazıyınız. Daha sonra ardından bir süngeri bu yapmış olduğunuz karışıma sokun ve iyice ovalayarak duvarı silin.

Mum lekesi nasıl çıkar? Koltuktan, halıdan, elbiseden beklemiş mum lekesi nasıl ve ne ile geçer?

DUVAR BOYASI LEKESİ

Duvarınızı boyamak isterken yanlışlıkla istemediğiniz bir şekilde olmadığını gördüğünüz zaman boya kurumdan acele bir şekilde işe koyulun. Bunun için Normal leke taze ise, sabun ve suyla kolayca temizleyebilirsiniz.

YAĞLI BOYA LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Yağlı boya lekesini çıkarmak için yapmanız gerekenler şunlardır;

•Yağlı boya lekesini çıkarmak için, lekelenmiş olan kısmını almış olduğunuz bir temiz bez üzerine yatırınız.

• Daha sonra yağlı boya lekesinin diğer tarafına ılık su ve ağartıcı içermeyen deterjan sürünüz.

•Bunları yaptıktan sonra bu işlemi tekrarlayın ve daha sonra lekeyi iyice durulayınız.

Halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Koltuk kumaşında kurumuş çay lekesi nasıl ve ne ile geçer?

PARKEDEKİ BOYA LEKESİ

Parke zeminde bulunan boya lekesinin çıkartılması için leke öncelikle sıcak su ile ıslatılmış bir bezle iyice silinmelidir. Daha sonra boyayı buhar makinesi ile yumuşatılarak da silebilirsiniz. Ayrıca aseton da parkedeki boya lekesinin çıkartılmasından kullanılabilirsiniz.

AKRİLİK BOYA LEKESİ

Akrilik boya lekelerini çıkartılması için yapılması gerekenler şunlardır;

Leke olan yeri bir süngere bulaşık deterjanı dökerek yavaşça yüzeyi iyice ovalamalısınız. Daha sonra eğer leke tam olarak çıkmıyor ise, bulaşık deterjanın sert kısmıyla leke üzerini iyice gidene kadar ovunuz. Daha sonra çok hafif nemli bir bez yardımı ile yüzeyi temizleyebilirsiniz