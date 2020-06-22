Bursa'da evi sel sularıyla dolan kadın yaşadıklarını anlattı

İlçede dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak ve dolunun yol açtığı selden, Dudaklı'da ikamet eden Necla Taşır ve eşinin evi de etkilendi. Evi sular altında kalan Taşır, yaptığı açıklamada, mahallenin yerlisi olduklarını ve yıllardır burada yaşadıklarını söyledi.