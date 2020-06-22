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'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı

'da yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'in babası Nezir'in feryatları yürek dağladı. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür eder Nezir Bilen, bir an önce kızının bulunmasını istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 16:13 Son Güncelleme: 22.6.2020 16:27 ABONE OL
Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı

'da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor. Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Derya'nın babasından yükselen feryatlar yürekleri dağladı.

Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı

'BABA KORKUYORUM BENİ KURTAR'

5 çocuğundan biri olan Derya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nezir Bilen, "Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. 'Baba korkuyorum beni kurtar' diye ağladı.

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Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı

BİZ GİDENE KADAR YOLLAR KAPANMIŞ

Ben de yola çıktım ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik ama onları bulamadık.

Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı

Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Benim kızımı en kısa sürede bulsunlar, tek dileğim budur" dedi.

Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı

Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir'i yakınları teselli etti. Yükselen feryatlar ise yürekleri dağladı.

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Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı
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