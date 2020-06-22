Bursa'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi

Kayacık'ta da 5 kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bu bölgede şu ana kadar yürütülen çalışmalarda dere yatağında cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen'in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi. Selde kaybolan Ahmet Bilen'in ağabeyinin kızı Derya Bilen'i (17) arama çalışması ise devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde dün akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde bir kişinin cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cesetleri çıkarılmıştı.