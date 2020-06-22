Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Büyüklükleri şoke ediyor

'ın Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi'nde ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar görenleri şaşırtıyor. Köyün kırsal kesimlerinde yetişen kunkor mantarları, büyüklükleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

AA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 21:08 Son Güncelleme: 22.6.2020 21:09 ABONE OL
Büyüklükleri şoke ediyor

3 kilogramı bulan mantarları toplayan kişiler, ilçe merkezinde satarak kazanç elde ediyor.Mahalle sakinlerinden Mehmet Karaaslan, kunkor mantarlarının bölgedeki dağların eteklerinde yetiştiğini söyledi.

Büyüklükleri şoke ediyor

Yıllardır mantar toplamasına rağmen ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

Büyüklükleri şoke ediyor

"Doğada yetişen mantarların tadına doyum olmuyor. Yağmurun ardından açan güneşle mantar bereketi yaşanıyor. Mantar toplamak için doğaya çıkanlar evlerine çuvallarla dönüyor.

Büyüklükleri şoke ediyor

Topladığım mantarları görenler en az benim kadar şaşırıyor. Yağmurun yoğun olduğu yıllarda daha çok çıkıyor."

Büyüklükleri şoke ediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyüklükleri şoke ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA