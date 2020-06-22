Udumbara çiçeği nedir? Çanakkale’de görülen Udumbara çiçeği efsanesi nedir, ne anlama gelir?

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çiçeği nedir? ’de görülen efsanesi nedir, ne anlama gelir?

Doğa olaylarından biri olan ve inanışa göre üç bin yılda bir gerçekleşen çiçeği, ağaçların dallarında parazit olarak yetişir. Türkiye’nin ilçesinde görüldüğü iddia edilen ve Budistlerin inandığı efsaneye göre, 3 bin yılda bir çiçek veren , sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Uzmanlar udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtse de hakkındaki bilinmeyenler merak ediliyor. Peki Çanakkale’de görülen ? , ne anlama gelir?

Giriş Tarihi: 22.6.2020 09:24 Son Güncelleme: 22.6.2020 09:24 ABONE OL
Çanakkale’de görülen Udumbara çiçeği nedir? Udumbara çiçeği efsanesi nedir, ne anlama gelir?

Bir Budist inancına göre üç bin yılda bir gerçekleşen ve bir doğa olayı olan çiçeği 'de görüldüğü iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde görülen efsanesini merak etmeye başladı. Eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe'deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak bilinen ? , ne anlama gelir?

UDUMBARA ÇİÇEĞİ NEDİR?

Udumbara, Budizm inancında efsaneler arasında yer alan, nadir görülen ve 3 bin yılda bir çiçek açtığına inanılan bir türdür. Türkiye'de görülmesiyle birlikte vatandaşlar Udumbara çiçeği efsanesi hakkında detaylı bilgi araştırmasına hız kazandırdı. Buna göre; Udumbara çiçeği nedir?

İşte tüm bilgiler…

Çanakkale’de görülen Udumbara çiçeği nedir? Udumbara çiçeği efsanesi nedir, ne anlama gelir?

UDUMBARA ÇİÇEĞİ NEDİR? UDUMBARA ÇİÇEĞİ EFSANESİ

Türkiye'de zaman zaman çeşitli haberlerde çiçeğine rastlandığına dair ifadeleri görmek mümkün. Budizm inancında efsaneler arasında yer alan ve 3 bin yılda bir çiçek açtığına inanılan Udumbara için 'Cennetten Gelen Çiçek' ifadesi de kullanılmaktadır.

ağaçların dalların parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir. Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayır çiçeği' anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır.

UDUMBARA ÇİÇEĞİ EFSANESİ NEDİR?

Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir. Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayır çiçeği' anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır. Avatar çiçeği de denilen Udumbara'nın mucizeleri getireceği inancı Budistler için vazgeçilmezdir.

Çanakkale’de görülen Udumbara çiçeği nedir? Udumbara çiçeği efsanesi nedir, ne anlama gelir?
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Udumbara çiçeği nedir? Çanakkale’de görülen Udumbara çiçeği efsanesi nedir, ne anlama gelir?
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