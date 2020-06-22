Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Baykal'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Baykal'ın ölüm sebebinin alkol koması olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.