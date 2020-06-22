Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde , . Olay, saat 19.15 sıralarında Kula’nın Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gargar Küme Evleri’nde ikamet eden Turan Baykal (47), bir süre önce cezaevinden izinli çıktı

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 21:56 Son Güncelleme: 22.6.2020 21:57 ABONE OL
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Annesi ile birlikte yaşayan Baykal, öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra uyumak için eve gideceğini söyleyip komşularının yanından ayrıldı.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Akşam saatlerinde eve gelen Baykal'ın annesi, Baykal'ı hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Baykal'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Baykal'ın ölüm sebebinin alkol koması olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA