Çocuk parkında garip olay! Maskeyi gözlerine takıp...

Olay, dün akşam Arkeoloji Parkı'nda yaşandı. Çocuk parkına gelen bir grup genç koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Gençlerden biri maske ile gözünü kapattı, körebe oyunu başladı. Parktaki kaydırağın tepesine çıkan maskeli bir genç, arkadaşlarını yakalamaya çalıştı.

İstanbul'da çocuk parkında skandal görüntüler | Video

KİMİ HİÇ TAKMADI KİMİ YANLIŞ TAKTI...

Ağız ve burnu kapatması gereken maskesi gözünde bulunan gencin arkadaşları da maskelerini düzgün takmadı. Gençlerden bazılarının maskesiz olduğu bazılarının da maskeyi düzgün takmadığı görüldü.