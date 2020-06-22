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'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı

'da mantar yiyen 19 kişi kusma ve baş dönmesi şikâyetleri üzerine 112'yi aradı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 19 kişi hastaneye kaldırılırken, 1'i çocuk 4 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 17:40 ABONE OL
Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Mecitözü ilçesinde, merkez ve merkeze bağlı bazı köylerde 19 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedi. Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikâyetleri olan kişiler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 19 kişiyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ARALARINDA 1 ÇOCUĞUN DA OLDUĞU 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ...

Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında 1 çocuğun da olduğu 4 kişinin tedavisi, yoğun bakımda sürerken, 9 kişinin takibinin serviste yapıldığı öğrenildi. Genel durumu iyi olan 6 kişi ise taburcu edildi.

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Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
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