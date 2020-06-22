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hangileri? 22 Haziran yatan iller sorgula

Ülkemizde devlet tarafından yatırılıyor. Aile, Çalışma ve 'nca yatırılan e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haziran ayı boyunca ödenen ödeneklere her gün bir yeni il daha ekleniyor. Devletin maddi destek amaçlı verdiği bu ücret için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar engelli ibareli sağlık raporları ve eve giren kişi başı gelirin istenen oranda olması gerekiyor. Konuya yönelik Haziran ayı sorgulama ekranından ödeneğin hangi illere yattığı öğreniliyor. Buna göre; 22 Haziran ? Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar

Giriş Tarihi: 22.6.2020 09:54 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve 'nca il il yatırılmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar ödeneğin hangi illerde yattığını sorguluyor. Güncel olarak evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Buna göre; 22 Haziran 2020 hangileri? (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Devlet tarafından evde bakım maaşı il il yatırılıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişiler bulunan ve onlara bakan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödeme sorgulamaları devam ediyor. Bakım parası (maaşı) e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilecek olup, SMS ile de sorgulama yapılabilmektedir. Haberimizde, 22 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

22 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

  1. Tokat
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Antalya
  5. Bolu
  6. Edirne
  7. Aksaray
  8. Samsun
  9. Sakarya
  10. Ordu
  11. Afyonkarahisar
  12. Giresun
  13. Diyarbakır
  14. Karabük
  15. Çanakkale
  16. Adıyaman
  17. Osmaniye
  18. Zonguldak
  19. Balıkesir
  20. Uşak
  21. Denizli
  22. İstanbul
  23. Ankara
  24. Konya
  25. Bilecik
  26. Şanlıurfa
  27. Isparta
  28. Bursa
  29. Adana
  30. Kayseri
  31. Manisa
  32. Düzce
  33. İzmir

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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