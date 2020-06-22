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Evlilik teklifi kâbusa döndü

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Evlilik teklifi kâbusa döndü
İstanbul Kadıköy'deki evlilik teklifi yapmak için parka giden grup, kavga eden tarafları uyarınca kurşunların hedefi oldu. İddiaya göre, Kalamış Parkı'nda dün 00.30 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Evlilik teklifi yapmak için parka geldiği öğrenilen bir başka grup da kavga eden tarafları uyarmak istedi. Bu esnada, kavga eden grup içinden Serdar Y. silahını çıkararak kendilerini uyaranların üzerine ateş açtı. Açılan ateşte Yaşar U. (23), Berkay Y. (24), Oğuz K. (23) ve Bülent B. (39) yaralandı. Polis, kendilerine silah doğrultan Serdar Y.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Evlilik teklifi kâbusa döndü
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