İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

Daha önce ordunun başında bulunan Singh konuya ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı ancak Çin'in 1962 yılında yaşanan gerilim dahil tarihi olarak savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapmadığının altını çizdi.
Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu, Singh'in konuya ilişkin açıklamarıyla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti.
İLK KEZ CAN KAYBINA NEDEN OLAN ÇATIŞMA
Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında uzun yıllardan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta can kaybına yol açan bir çatışma yaşanmıştı. İki ülke birkaç haftadır Himalayaların batısındaki Galwan vadisinde askeri birliklerin de dahil olduğu sınır anlaşmazlığı yaşıyordu. Çin ve Hindistan birbirlerini sınırı
ihlal etmekle suçluyordu.
İki ülke yetkililerinin tansiyonu düşürmek için yaptıkları görüşmeler devam etse de kötü belirlenmiş Fiili Kontrol Hattı boyunca çeşitli yerlerde askerler arasındaki gerilim yüksek durumda.