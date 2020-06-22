İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

İLK KEZ CAN KAYBINA NEDEN OLAN ÇATIŞMA

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında uzun yıllardan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta can kaybına yol açan bir çatışma yaşanmıştı. İki ülke birkaç haftadır Himalayaların batısındaki Galwan vadisinde askeri birliklerin de dahil olduğu sınır anlaşmazlığı yaşıyordu. Çin ve Hindistan birbirlerini sınırı

ihlal etmekle suçluyordu.