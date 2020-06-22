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İki nükleer güç ve arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

İki nükleer güç ve geçtiğimiz günlerde savaşın sınırından döndü. İki ülke arasında uzun zamandır tartışmaya konu olan Galwan Vadisi'nde yaşanan çatışmada 20 Hindistan askeri hayatını kaybederken Çin tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Hindistan'dan gelen son dakika açıklamaya göre en az 40 Çinli asker çatışmada hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 10:19 Son Güncelleme: 22.6.2020 10:26 ABONE OL
İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

Nükleer güçler ve arasındaki gerilim Pazar günü de devam ederken, Hindistan Ulaşım Bakanı V.K. Singh tartışmalı sınırda yaşanan çatışmada en az 40 Çinli askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

İki ülke arasında uzun zamandır tartışmaya neden olan Galwan Vadisi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmada 20 askeri hayatını kaybetmiş, en az 76 asker de yaralanmıştı. kanadından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

Singh, Cumartesi günü Tv News24 kanalına yaptığı açıklamada, "Eğer bizim () 20 askerimiz şehit olduysa onların tarafında () zayiat en azından iki katı olmalı" dedi.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

Daha önce ordunun başında bulunan Singh konuya ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı ancak 'in 1962 yılında yaşanan gerilim dahil tarihi olarak savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapmadığının altını çizdi.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

'de devlet yönetimindeki Global Times'tan yapılan açıklamada Çin tarafında da zayiat olduğu açıklanmış ancak detay vermemişti.

Singh çatışmalar sırasında tarafında kalan askerlerin Çin'e iade edildiğini ifade etti.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu, Singh'in konuya ilişkin açıklamarıyla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

İLK KEZ CAN KAYBINA NEDEN OLAN ÇATIŞMA

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında uzun yıllardan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta can kaybına yol açan bir yaşanmıştı. İki ülke birkaç haftadır Himalayaların batısındaki Galwan vadisinde askeri birliklerin de dahil olduğu sınır anlaşmazlığı yaşıyordu. ve birbirlerini sınırı
ihlal etmekle suçluyordu.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

İki ülke yetkililerinin tansiyonu düşürmek için yaptıkları görüşmeler devam etse de kötü belirlenmiş Fiili Kontrol Hattı boyunca çeşitli yerlerde askerler arasındaki gerilim yüksek durumda.

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'i 'la olan gerilimi tırmandırmakla suçladı

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İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasında gerilim! Hindistan'dan son dakika açıklama 40 Çinli asker öldü
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