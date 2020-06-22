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haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı

Haftanın ilk günü 'da toplu taşıma araçlarında ve trafikte yoğunluk oluştu. Metro ve metrobüs duraklarında yığılma olurken bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayıp maske takmadığı gözlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 09:20 Son Güncelleme: 22.6.2020 09:52 ABONE OL
İstanbul haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı

'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi.

İstanbul haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı

İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

İstanbul haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 81 İl valiliğine gönderilen genelge ile 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı.

İstanbul haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı

Bugün Cevizlibağ metrobüs durağında sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise maskeyi uygunsuz şekilde taktığı bazılarının ise hiç takmadığı görüldü.

İstanbul haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı

MECİDİYEKÖY'DE DE YOĞUNLUK

Haftanın ilk iş gününde sokağa çıkan vatandaşların kurala uyduğu gözlendi. Mecidiyeköy'de, işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların duraklarda beklerken maske taktıkları görüldü.

İstanbul haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı
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İstanbul haftaya trafikte ve toplu taşımada yoğunlukla başladı
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