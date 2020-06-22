Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘İyileşen vaka sayısı farkı giderek açmalı’

‘İyileşen vaka sayısı farkı giderek açmalı’

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
‘İyileşen vaka sayısı farkı giderek açmalı’
Türkiye'de dün test yapılan 40 bin 496 kişiden 1192'sine yeni tip koronavirüs tanısı konulurken, 23 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 187 bin 685'e, toplam vefat sayısı ise 4 bin 950'ye yükseldi. İyileşen 1412 kişi ile birlikte sağlığına kavuşanların sayısı da 160 bin 240'a ulaştı. Yoğun bakım hasta sayısı 803, entübe hasta sayısı 327 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün (dün) yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" bilgisini verdi. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İyileşen vaka sayısı farkı giderek açmalı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA