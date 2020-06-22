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Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne beton parçası düştü

Akılalmaz olay dün öğle saatlerinde 'de yaşandı. Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne birdenbire beton parçası düştü. Vatandaş, olayın etkisiyle büyük şok yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen beton parçasının parçalandığı görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 10:07 Son Güncelleme: 22.6.2020 10:11 ABONE OL
Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne beton parçası düştü

'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yayanın önüne beton parçası düştü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda yaya, yaralanmadı.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne beton parçası düştü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi Numara 26 önünde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişinin önüne, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden beton parçası düştü.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne beton parçası düştü

İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda yaralanmayan yaya, şok yaşadı.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne beton parçası düştü

Görüntülerde, beton parçasının yaya yürürken aniden önüne düşerek, paramparça olduğu ve yayanın arkasına dönüp, kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne beton parçası düştü
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Kaldırımda yürüyen vatandaşın önüne beton parçası düştü
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